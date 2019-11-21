Немецкий детектив собрался стать свидетелем на открытом процессе по МН17

Частный немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что готов выступить свидетелем на открытом процессе в Гааге по крушению МН-17, заявил адвокат детектива.

«Поскольку вы отклонили его предложение о раскрытии, остается только одна возможность: мой клиент будет заслушан в качестве свидетеля на анонсированном вами судебном процессе в Гааге, в ходе публичных слушаний. Для этой цели вы, как и защита ответчиков и представители соистцов, имеете возможность подать запрос о привлечении моего клиента в качестве свидетеля», – передает РИА «Новости» текст письма адвоката в прокуратуру Нидерландов.

Он отметил, что это публичное слушание, в связи с чем сделанные там заявления «будут сопоставимы с предложением о раскрытии, которое он уже сделал», но которое прокуратура отклонила.

«Мой клиент отмечает, что, согласно его мнению, ранее предоставленные им доказательства о событиях, в том числе о лицах, абсолютно необходимы для оценки и определения ответственности, и раскрытие подтвердит это. Доказательства свидетельствуют, согласно сообщению моего клиента, …о лицах, которые ответственны за обстрел (Boeing)», – говорится в письме.

По словам адвоката, если Реш будет свидетелем на процессе, доказательна база «будет надежным образом доставлена на процесс в Нидерланды».

Рассмотрение дела о крушении МН17 в Донбассе начнется 9 марта 2020 года.

Ранее стало известно, что свое расследование крушения провел немецкий детектив Реш, который имеет ценные сведения, не учтенные в работе следователями. По его словам, он обнародует полученные данные, несмотря на поступающие угрозы.

Между тем, совместная следственная группа по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing заявляла, что ищет свидетелей, которые могли бы дать показания о принятии в Москве решения о «военной поддержке ополченцев» в 2014 году.

В МИД России говорили, что вердикт следствия о причастности России к крушению Boeing был вынесен сразу же, а в дальнейшем просто производилась подгонка материалов под этот результат.

Малайзия осуждала попытки свалить на Россию вину за крушение Boeing в Донбассе. Власти этой страны заявили, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения.