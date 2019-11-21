Цыгане в Москве научились гримироваться под славян

Цыганские мошенники в Москве начали гримироваться под славян и избавляться от акцента, пишут СМИ со ссылкой на московскую полицию.

Замначальника УВД по СЗАО Александр Овсянников сообщил, что в столице участились случаи мошенничества и обмана, совершаемые цыганами, но нетипичной для них внешности благодаря портретному гриму, из-за чего у горожан не срабатывают обычные маркеры, вызывающие осторожность, пишет журнал «Москвич».

«Как правило, они работают в паре. Они берут парики, очки, наносят макияж, говорят без акцента, носят однотонную одежду. Сначала мошенница спрашивает дорогу, а затем говорит, что на потерпевшую наложена порча или родовое проклятие. Или, возможно, тяжелая болезнь. Ну естественно, вы болеете, вы только что вышли из поликлиники или аптеки!», – заявил Овчинников.

По его словам, после этого подходит другая женщина, якобы способная оказать помощь. Жертва в итоге часто соглашается отвести ее к себе домой, снять для нее деньги в банкомате и отдать украшение.

Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди с не самым лучшим здоровьем.

Своих жертв цыгане поджидают у поликлиник и аптек и пользуются прежними средствами: завязывают разговор, прикасаются, стараются как можно больше «загрузить» человеку все каналы восприятия, выманивая деньги или драгоценности.

В августе 2018 года глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что рост негативного отношения к цыганам может быть связан с освещением связанных с диаспорой событий в СМИ.