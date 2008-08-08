Российские цыгане объяснили рост негативного отношения к ним

Глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что рост негативного отношения к цыганам может быть связан с освещением связанных с диаспорой событий в СМИ.

«Думаю, от того, что мы неправильно ведем себя в отношении средств массовой информации. И СМИ тоже, к сожалению, ведут себя соответственно», – цитирует Деметр радио «Говорит Москва».

По ее словам, нужно больше «давать материалов о том, что цыгане не мигранты». «Речь идет о тех, кто приезжает сюда, а цыгане живут в России 500 лет. Они – не мигранты, все об этом забывают. Они граждане России», – пояснила глава автономии.

Деметр отметила, что «поражена цифрами» опроса, в котором треть россиян высказалась за ограничение проживания цыган в России.

По ее мнению, негативный имидж цыган возникает из-за отсутствия госструктуры, поддерживающей диаспору.

«Думаю, дело в средствах массовой информации в первую очередь и в том, что они раздувают негативные моменты, которые случаются, к сожалению, и совсем не дают положительного примера», – добавила Деметр.

СМИ сообщали, что за ограничение проживания цыган на территории России высказались 32% опрошенных «Левада-центром». В 2017 году за такое ограничение выступали всего 17%.

Ранее в августе в правительстве России дали оценку массовому изгнанию белгородских цыган. Не менее 200 цыган, проживавших в поселке Уразово, массово выехали за пределы региона. Конфликт вспыхнул после изнасилования и убийства девятилетней девочки, в котором подозревается местный бездомный.