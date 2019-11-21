Россиянин отсудил у автосалона 130 тыс. рублей за оскорбившую его надпись

В Екатеринбурге мужчина отсудил у автосалона 131 тыс. рублей за показавшуюся ему оскорбительной надпись «Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю», присланную ему салоном вместо страховки, пишут СМИ.

Мужчина оформил кредит на машину в салоне, купил страховку под названием «Помощь на дороге» за 48 тыс. рублей, пишет E1.ru. В салоне ему сообщили, что если он откажется от этой услуги, то банк не оформит ему кредит.

«Они предложили купить ее, но сразу же оформить отказ. Тогда банк сможет дать кредит, а деньги мне вернутся через десять дней. Но по факту бумажку с отказом они выкидывают, а купленная «страховка» остается», – пояснил автовладелец.

Он добавил, что так и не увидел обещанной настоящей страховки, вместо нее ему пришли два компакт-диска. На одном был список административных дел с участием других водителей, на другом – фотографии российских городов.

«Получив такой диск, [он] пытался им воспользоваться, но все, что он смог открыть, – это меню с наименованием файлов и эти самые файлы, которые содержали в себе скан-копии постановлений судов. Никаких комментариев или советов автоюристов в книге Андрей не нашел. Но зато обнаружил файл с отображением текста «Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю», – объяснили в Екатеринбургском муниципальном центре защиты потребителей.

Эта фраза используется дизайнерами, так как в ней есть все буквы алфавита. Покупатель машины этого не знал и посчитал надпись оскорбительной, после чего подал в суд.

Суд удовлетворил исковое требование, всего было взыскано 131 тыс. рублей.

«43 тыс. 200 рублей – стоимость диска, 43 тыс. 200 рублей – неустойка за просрочку выполнения требования о возврате стоимости товара, 1000 рублей – компенсация морального вреда и 43 тыс. 700 рублей – штраф за отказ в досудебном порядке разрешить требование потребителя», – добавили в центре защиты потребителей.

В мае 2019 года житель Ангарска отсудил у страховой компании 95 тыс. рублей за упавший в озеро Байкал сломанный смартфон.