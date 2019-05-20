Мужчина отсудил почти 100 тыс. рублей за упавший в Байкал смартфон

Житель Ангарска отсудил у страховой компании «Росгосстрах» 95 тыс. рублей за упавший в озеро Байкал сломанный смартфон, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

По данным суда, в августе 2018 года мужчина уронил смартфон, который застраховал в «Росгосстрахе» при покупке, в Байкал. Ему отказали в выплате страховой суммы, мотивировав тем, что гаджет перестал работать после падения. В компании пояснили, что это не является страховым случаем, пишет РИА «Новости».

Пострадавший обратился в Ангарский городской суд с соответствующим заявлением. Назначенная судом экспертиза установила, что смартфон оказался сломан из-за воздействия давления воды, а не в связи с повреждением телефона и попаданием в него после этого влаги.

«По решению суда со СК «Росгосстрах» в пользу истца взысканы страховое возмещение, неустойка, штраф, компенсация морального вреда, судебные расходы в общем размере 95 тыс. рублей», – говорится в сообщении.