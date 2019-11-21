Госдума утвердила профицит бюджета на 2019 год на уровне 1,4% ВВП

Российские парламентарии приняли закон, уточняющий параметры федерального бюджета на 2019 год – его профицит составит 1,4% ВВП, что на 400,4 млрд рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов.

Согласно документу, доходы бюджета в текущем году составят 19 трлн 970,3 млрд рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 млрд рублей меньше, чем было установлено ранее. Поступления нефтегазовых доходов снизятся на 398,5 млрд рублей, а ненефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Расходы бюджета увеличиваются на 195,8 млрд рублей, до 18 трлн 489,5 млрд рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 млрд рублей.

Закон предусматривает докапитализацию Россельхозбанка на 4,635 млрд рублей для сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации работы самого банка. На докапитализацию «Росагролизинга» будет направлено 1,973 млрд рублей в целях поставки новой сельскохозяйственной техники и оборудования для своевременного проведения сезонных полевых работ.

В целях обеспечения кредитования в рамках гособоронзаказа дополнительные ассигнования, направляемые на докапитализацию Промсвязьбанка, увеличиваются на 13,809 млрд рублей. На докапитализацию Объединенной двигателестроительной корпорации для разработки и создания перспективного двигателя ПД-35 дополнительно выделено 10,554 млрд рублей.

Закон также предусматривает выделение 1,729 млрд рублей Объединенной авиастроительной корпорации на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114. В то же время сокращаются на 4 млрд рублей средства, предоставленные ОАК на финансовое обеспечение затрат в рамках проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, на 185,7 млрд рублей – на реализацию механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов.

РЖД для комплексного развития участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги получит почти 8,23 млрд рублей. АО «Дом.РФ» выделяется 4 млрд рублей на завершение строительства многоквартирных домов группы компаний СУ-155, 14,659 млрд рублей – на реализацию программы «Дальневосточная ипотека» и 5,41 млрд рублей – для докапитализации АО «Банк Дом.РФ».