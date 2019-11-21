Малайзия призвала обнародовать все доказательства по делу MH17

Малайзия решительно настроена на обнародование всех доказательств по делу о крушении самолета Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, заявил министр иностранных дел страны Сайфуддин Абдулла по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы, и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы не будем принимать решение о возлагании вины на того или на другого игрока до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства, конечно», – подчеркнул глава МИД Малайзии.

Он также выразил сожаление, что Малайзия запоздало подключилась расследованию крушения.

«Мы надеемся, что независимые улики от тех лиц, у которых есть какие-то свидетельства, материалы, должны иметь возможность эти улики предоставить», – сказал Абдулла.

Лавров напомнил, что только недавно были опубликованы записи телефонных разговоров. Для этого потребовалось пять лет, подчеркнул министр.

«Но не нужно никаких усилий, чтобы предъявить миру давно затребованные факты, уже существующие. Это, во-первых, записи телефонных переговоров украинских авиационных диспетчеров, это данные с радаров, первичные данные с радаров Украины, которые не предоставляют под тем предлогом, что все эти радары в этот момент перестали работать. И, конечно же, это те данные, которые обещали США, данные со своих спутников. Ничего этого не представлено. Хотя сделать это проще простого», – сказал Лавров.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, разбился в июле 2014 года. Погибли 298 человек.

В июне были названы четыре подозреваемых – среди них трое россиян и один украинец. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. МИД России заявил, что следствие продолжает игнорировать факты, предоставляемые российской стороной, в то время как Киев может подделывать доказательства.

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