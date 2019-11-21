Малайзия призвала обнародовать все доказательства по делу MH17

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Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
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Путин не случайно предрек распад Евросоюза

За Великобританией могут последовать Венгрия, Польша и Чехия. Еще недавно такой прогноз казался немыслимымФото: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
Президент России спрогнозировал дальнейший развал ЕС и даже назвал возможные сроки − «на рубеже 2028 года». По его мнению, по пути Британии могут пойти некоторые страны Восточной Европы. Еще недавно нечто подобное казалось немыслимым, теперь выглядит вполне вероятным, в любом случае далеко не факт, что дезинтеграция Евросоюза станет хорошей новостью для России. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
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Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
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Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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              Малайзия призвала обнародовать все доказательства по делу MH17

              21 ноября 2019, 12:30

              Текст: Ольга Никитина

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              Малайзия решительно настроена на обнародование всех доказательств по делу о крушении самолета Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, заявил министр иностранных дел страны Сайфуддин Абдулла по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

              «Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы, и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», – приводит его слова РИА «Новости».

              «Мы не будем принимать решение о возлагании вины на того или на другого игрока до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства, конечно», – подчеркнул глава МИД Малайзии.

              Он также выразил сожаление, что Малайзия запоздало подключилась расследованию крушения.

              «Мы надеемся, что независимые улики от тех лиц, у которых есть какие-то свидетельства, материалы, должны иметь возможность эти улики предоставить», – сказал Абдулла.

              Лавров напомнил, что только недавно были опубликованы записи телефонных разговоров. Для этого потребовалось пять лет, подчеркнул министр.

              «Но не нужно никаких усилий, чтобы предъявить миру давно затребованные факты, уже существующие. Это, во-первых, записи телефонных переговоров украинских авиационных диспетчеров, это данные с радаров, первичные данные с радаров Украины, которые не предоставляют под тем предлогом, что все эти радары в этот момент перестали работать. И, конечно же, это те данные, которые обещали США, данные со своих спутников. Ничего этого не представлено. Хотя сделать это проще простого», – сказал Лавров.

              Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, разбился в июле 2014 года. Погибли 298 человек.

              В июне были названы четыре подозреваемых – среди них трое россиян и один украинец. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. МИД России заявил, что следствие продолжает игнорировать факты, предоставляемые российской стороной, в то время как Киев может подделывать доказательства.

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