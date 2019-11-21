В Минкомсвязи отреагировали на критику Дуровым мессенджера WhatsApp

Критика создателем Telegram Павлом Дуровым приложения WhatsApp связана с обострившейся конкуренцией между мессенджерами, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Я думаю, что мы наблюдаем увлекательную конкурентную борьбу за пользователей. Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что он [конкурент] отъел у обвиняющего серьезную долю рынка», – передает ТАСС слова Волина.

Он добавил, что для пользователей эта ситуация выгодна, поскольку компании в таких условиях активно совершенствуют свои продукты.

«Для пользователя конкуренция – это хорошо. Пусть мессенджеры не только обвиняют друг друга, но и совершенствуют сервисы. А пользователи будут сами делать выводы», – отметил замминистра.

Комментируя же по сути претензии Дурова, Волин отметил: «Мы все становимся потенциально уязвимы в тот момент, как берем в руки смартфон. Это уже выбор между безопасностью и удобством. Каждый решает сам для себя. Но точно не надо держать в смартфоне то, чем мы ни при каких обстоятельствах не хотим ни с кем поделиться».

Напомним, в среду создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.