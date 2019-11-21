Французские ученые узнали о влиянии спермы на женскую память

Плодовые мушки женского пола улучшают свою долгосрочную память после спаривания благодаря молекуле, обнаруженной в сперме мушек-самцов. По словам ученых, молекула, называемая половым пептидом, передается самкам, попадая из репродуктивного тракта в мозг.

Ранее ученые уже выяснили, что эта молекула, уникальная для плодовых мушек, изменяет поведение насекомых, вызывая у самок чувство голода и заставляя их отвергать будущих партнеров по спариванию. Это происходит из-за воздействия на нервные клетки, расположенные по всему телу, пишет New Scientist.

Теперь специалисты французского исследовательского университета Paris Sciences et Lettres выяснили, что эта молекула также увеличивает долговременную память, воздействуя на нейроны в головном мозге мушек.

«Это было очень странно. Обычно половой пептид действует на нейроны, которые связаны с яичниками», – говорит ученый Томас Прит.

Чтобы проверить память плодовой мушки, команда приучила самок связывать определенные запахи с ударом электрического тока. В результате мушки, участвовавшие в спаривании, помнили запахи, связанных с ударами током, в то время как мушки, которые не спаривались, забыли запахи через четыре дня.

В природе у мушек, которым еще предстоит спаривание, может отсутствовать долговременная память, чтобы сделать их более храбрыми и более склонными к поиску партнеров. Напротив, долговременная память будет полезна мушкам, которые спариваются, чтобы они помнили безопасные места для откладывания яиц.