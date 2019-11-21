Посол в Италии сравнил блоковую дисциплину ЕС и НАТО с ситуацией в анекдоте про колхоз

Евроатлантическая солидарность и блоковая дисциплина в рамках Евросоюза и НАТО приводит к тому, что навязанные США и ЕС решения ущемляют интересы стран членов объединений, заявил посол России в Италии Сергей Разов, припомнив советский анекдот про колхоз.

«С одной стороны, итальянские коллеги констатируют растущие убытки итальянских производителей от закрытия для них российского рынка ряда товаров, прежде всего сельскохозяйственных, высказываются за желательность скорейшей отмены санкций. Однако верх берут соображения евроатлантической солидарности и блоковой дисциплины в рамках Евросоюза, НАТО и других структур, членом которых является Италия», – сказал Разов в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам посла в настоящее время США и Евросоюз навязывают коллективные решения, зачастую не отвечающие национальным интересам стран-членов. «Как у нас в свое время мрачно шутили: «Колхоз – дело добровольное, кто хочет – запишем, кто не хочет – расстреляем», – сыронизировал посол.

При этом он отметил, что Италия, как и другие европейские страны может стать «объектом торговых ограничений со стороны заокеанского стратегического партнера».

«Речь идет о повышении почти в три раза импортных тарифов на продукцию, составляющую четверть итальянского сельскохозяйственного экспорта в США, включая ряд знаменитых итальянских сыров и другие продовольственные товары», – отметил Разов.

В начале ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза потеряли из-за антироссийских санкций около 100 млрд долларов, в то время как Россия вышла на импортозамещение в ВПК, нефтегазовом комплексе и других сферах.

Кроме того, в Германии признали, что санкции против России не приносят никакой пользы европейскому бизнесу.