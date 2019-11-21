Перекрыт канал контрабанды российского леса за рубеж

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники Томского линейного отдела МВД с коллегами из управления ФСБ по Томской, Омской и Новосибирской областям и Западно-Сибирской транспортной прокуратуры перекрыли канал контрабанды леса в страны ближнего зарубежья.

«Установлено, что мужчина и женщина организовали незаконную отправку большегрузных автомобилей через государственную границу Российской Федерации с древесиной хвойных пород. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций, на поставку лесоматерилов. По предварительным данным, стоимость экспортируемой продукции подозреваемыми за рубеж может превысить 600 миллионов рублей», – говорится на сайте МВД России.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ. Подозреваемые задержаны.

Представителями правоохранительных ведомств Томска и Новосибирска провели обыски по местам проживания фигурантов и изъяли документы, компьютерную технику, печати различных юридических лиц, банковские карты и денежные средства в сумме более 8 млн рублей. Также на участке госграницы России в Омской области правоохранителями задержан грузовой автомобиль с пиломатериалами.

«Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», – уточнила Волк.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за контрабанду янтаря в Литве.