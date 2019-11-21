Черчесов обратился к болельщикам сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к болельщикам команды и поблагодарил их за поддержку во время отборочных матчей на ЕВРО-2020.

«Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на ЕВРО!», написал Черчесов в Instagram.

Напомним, в среду Черчесов заявил, что нападающий Артем Дзюба выполнил свою задачу в матче с командой Сан-Марино и раскритиковал болельщиков сборной, оскорблявших форварда на протяжении всей игры.

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