Эфиопия попросила у Франции ядерные ракеты

Французский политический и новостной журнал Le Point опубликовал обращение премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помочь в укреплении эфиопских ВВС, предоставив современный арсенал вооружений, включая истребители Rafale, вертолеты и ядерные ракеты.

В июле премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помочь в укреплении эфиопских ВВС, предоставив им современный арсенал вооружений, сообщает Daily News Egypt.

В запрашиваемый список вооружений вошли 12 истребителей (включая Rafale и Mirage 2000), 18 вертолетов, два военно-транспортных самолета производства Airbus, 10 беспилотников Dassault, системы радиоэлектронного подавления и около 30 новейших баллистических ракет M51 с дальностью полета более 6000 километров (по другим данным, до 9 тыс. км – прим. ВЗГЛЯД), способных нести ядерные боеголовки, говорится в статье.

Издание отмечает, что просьба премьер-министра Эфиопии о предоставлении ядерных боеголовок является незаконной, тем более что Франция и Эфиопия подписали договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В октябре прошлого года Абий Ахмед Али заявил «Если случится война с Египтом из-за Великой эфиопской плотины «Возрождение», [то] мы готовы мобилизовать миллионы людей, но именно переговоры могут разрешить нынешний тупик».

Строительство эфиопской плотины на Голубом Ниле, которое ведется с 2012 года, по мнению экспертов, приведет к дефициту воды в Судане и Египте. Плотина, которая считается самой большой в Африке, завершена на 70% и скоро даст Эфиопии необходимую электроэнергию.

Напомним, в октябре лидеры Египта и Эфиопии на полях прошедшего в Сочи саммита Россия – Африка договорились о немедленном возобновлении работы технической комиссии по плотине «Возрождение».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему национальная идея Эфиопии может привести к началу новой войны в Африке.

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