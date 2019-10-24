Встреча в Сочи помогла Египту и Эфиопии возобновить переговоры по плотине

Египет и Эфиопия договорились о немедленном возобновлении работы технической комиссии по проблемной плотине «Возрождение», сообщила президентская канцелярия по итогам переговоров в Сочи президента арабской республики Абдель Фаттаха ас-Сиси и премьер-министра Абия Ахмеда.

Встреча, нацеленная на выход из сложившегося тупика, прошла в четверг на полях саммита Россия – Африка.

«Техническая комиссия будет стремиться выработать окончательную концепцию по правилам заполнения водохранилища и эксплуатации плотины», – передает ТАСС заявление канцелярии главы египетского государства.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин выразил готовность оказать Египту и Эфиопии содействие в решении проблемы, связанной с плотиной «Возрождение».

По его словам, эта тема затрагивалась в среду на встречах Путина с лидерами обеих стран. «Отмечалось в ходе этих бесед, что нынешний саммит – прекрасная возможность для того, чтобы президенты провели отдельную встречу и напрямую обсудили те озабоченности, которые возникают», – сказал представитель Кремля.

«Президент Путин также говорил о возможности России оказать содействие в случае, если это содействие будет востребовано сторонами в урегулировании тех обеспокоенностей, которые есть», – добавил Песков.

Отношения между Каиром и Аддис-Абебой переживают серьезный кризис из-за возведения Эфиопией высотной плотины. Страны не могут договориться о сроках и объемах заполнения резервуаров плотины – Аддис-Абеба отклоняет египетский план, считая его потенциальным нарушением своего суверенитета.

Египет настаивает на том, чтобы объем поступления воды был сохранен на уровне 40 млрд куб.м, однако Эфиопия заявляет о максимально допустимой цифре в 31 млрд куб.м, что для арабской республики «ниже критического уровня».

По подсчетам экспертов, в случае сокращения египетской квоты вод Нила ниже допустимого для него уровня страна лишится 1,5 млн рабочих мест, ежегодные потери в производстве электричества составят 285 млн долларов, сельскому хозяйству будет нанесен ущерб в размере 1,4 млрд долларов, и государство будет вынуждено тратить свыше 500 млн долларов на импорт продуктов.