Горбачев ответил на слова Путина об экономических причинах распада СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев ответил президенту России Владимиру Путину на слова об экономических причинах развала Советского Союза.

«Серьезные (доводы) состоят в том, что нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы», – сказал Горбачев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что у союзных республик появилось «свое государственное понимание, и с этим надо было считаться». При этом это понимание не всегда учитывалось, уточнил экс-президент.

«Надо было усовершенствовать отношения внутри Союза. Возьмите и прочитайте последнее, что было написано и опубликовано где-то в декабре, по-моему, о том, каким должен быть новый Союз. Это было разработано комиссией, которую я возглавлял, и которая много сил положила, чтобы все утрясти», – сказал Горбачев.

По его мнению, всем бывшим советским республикам нужно продолжать вести диалог.

«Не надо нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Надо помнить историю нашу, она общая. И мы защищали ее вместе, и сейчас можем и должны вести дела», – отметил бывший лидер СССР.

Ранее в среду Путин заявил, что распад Советского Союза не имеет отношения к росту национализма в Прибалтике, он произошел из-за неэффективной экономической политики.