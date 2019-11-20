Объявлено о прорыве в солнечной энергетике

Стартап Heliogen, одним из инвесторов которого является бизнесмен Билл Гейтс, объявил о создании энергетической установки, способной вырабатывать тепло с температурой свыше 1 тыс. градусов Цельсия, сообщил телеканал CNN.

Установка создана из множества зеркал, фокусирующих солнечные лучи, и управляется искусственным интеллектом (ИИ), благодаря чему может менять положение зеркал с высокой точностью и вырабатывать тепловую энергию свыше 1 тыс. градусов, что составляет примерно одну пятую часть температуры на поверхности Солнца, пишет «Интерфакс».

Прорыв в области солнечной энергетики заключается в том, что впервые за всю историю концентрированная солнечная энергия может быть использована в производстве цемента, стали, стекла и других отраслях промышленности.

Работающая на основе солнечной энергии технология может в будущем заменить заводы, которые используют ископаемое топливо и загрязняют атмосферу. При этом, по словам основателя и гендиректора Heliogen Билла Гросса, производство цемента, стали и других материалов станет дешевле.

Ранее технология концентрированной солнечной энергии уже использовалась для получения электричества. Однако из-за невозможности генерировать нужные для производства высокие температуры, использование технологии в промышленности было невозможным до настоящего времени.

Также одним из инвесторов проекта стал миллиардер и владелец издания Los Angeles Times Патрик Синьсян, который заявил, что компании Heliogen удалось «обуздать Солнце».

Ранее ученые предсказали, что электрогенерация от возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, станет в США выгоднее газовой к 2035 году.