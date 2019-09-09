Исследователи сказали, когда энергия от солнца и ветра станет выгоднее газовой

Электрогенерация от возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, станет в США выгоднее газовой к 2035 году, говорится в прогнозе американской исследовательской организации Rocky Mountain Institute (RMI).

Исследователи проанализировали постоянно снижающиеся издержки при солнечной и ветряной электрогенерации и сопоставили ее с динамикой стоимости управления газовыми электростанциями. Основываясь на этих данных, специалисты RMI сочли, что после 2025 года строительство 90% новых газовых электростанций будет дороже строительства солнечных и ветряных электроустановок совокупной мощности. Полностью не выгодными газовые станции относительно солнечных и ветряных, по прогнозу RMI, станут еще через десять лет, пишет «Коммерсант».

Однако, отмечает RMI, пока инвесторы продолжают инвестировать крупные средства в строительство новых газовых электростанций. К 2025 году в отрасль будет вложено порядка 70 млрд долларов, а еще 30 млрд долларов потратят на возведение межрегиональной газовой инфраструктуры.

В июле сообщалось, что в Германии электроэнергия, произведенная из солнца, ветра, биомассы и воды, превысила долю энергии на угольных и атомных электростанциях.

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