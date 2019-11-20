Рэпершу задержали в Пулково за насилие над полицейскими

В Пулково девушка в состоянии алкогольного опьянения ударила полицейского, пытавшегося доставить ее в дежурную часть. По данным СМИ, эта девушка – 24-летняя рэперша Анна Михеева, выступающая под псевдонимом Hofmannita.

В отношении дебоширки возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти», сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

«По данным следствия, гражданка, находясь на 3-м этаже центрального пассажирского терминала аэропорта Пулково, а также в помещении дежурной части ЛО МВД России в аэропорту Пулково, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ногой сотруднику полиции, исполнявшему свои должностные обязанности по доставлению гражданки в дежурную часть, причинив ему физическую боль, тем самым применила к нему насилие, не опасное для жизни и здоровья. Кроме того, в присутствии посторонних лиц, то есть публично, высказала в адрес полицейских оскорбления в нецензурной форме, унизив тем самым его честь и достоинство», – говорится в сообщении.

Согласно данным Пятого канала, девушка является популярной рэп-исполнительницей Анной Михеевой, известной под псевдонимом Hofmannita.

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