Путин сделал прогноз по мировой экономике

Мировая экономика в ближайшее время не уйдет в рецессию, несмотря на торговые войны между США и Китаем, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Темпы (роста) мирового ВВП, на мой взгляд, будут наращиваться, несмотря на все проблемы, связанные с торговыми войнами, ограничениями по политическим соображениям и так далее. В рецессию вряд ли уйдет мировая экономика в ближайшее время, даже несмотря на торговые войны между США и Китаем», – приводит слова главы государства ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, какие прогнозы развития мировой экономики, от которой зависит и благополучие России, дают экономисты.