Захвативший в заложницы жену вооруженный подполковник СК сдался ФСБ

Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета (СК), взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.

Минувшим утром к подполковнику Ткачеву пришли с обысками – предположительно, по делу главы ростовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслима Даххаева, которого ранее обвинили в разглашении гостайны, передает «Лента.ру».

Ткачев не открыл полиции дверь, забаррикадировался в квартире и взял в заложницы свою жену.