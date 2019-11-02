В Дрездене объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Немецкий город Дрезден объявил «нацистскую чрезвычайную ситуацию», заявив, что имеет серьезную проблему с крайне правыми силами.

«Нацистская чрезвычайная ситуация» подобно климатической чрезвычайной ситуации означает серьезную проблему в городе, передает «Би-Би-Си».

Советники города приняли резолюцию, в которой сказано, что необходимо сделать больше для решения этого вопроса.

«Существует открытая угроза демократическому обществу», – заявил местный советник Макс Ашенбах.

По его словам, правые экстремистские взгляды и действия можно встретить все чаще. Он призвал горожан помогать жертвам крайне правого насилия, защищать меньшинства и укреплять демократию.

Ашенбах уверен, что установление ЧС должно способствовать развитию свободного, либерального, демократического общества, которое решительно выступает против нацистов.

В сентябре в немецком городе Вальдзидлунг на пост мэра был избран неонацист и представитель ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефан Ягш, что привело к политическому скандалу в стране.