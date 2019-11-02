В России ответили на заявление Украины о ракетах для ударов по АЭС

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова украинского политического эксперта Тараса Загороднего о необходимости создать ракеты для ударов по российским АЭС.

«Я, конечно, не допускаю, что подобное может случиться в реальной жизни. Все, кто принимает решения на Украине, отдают себе отчет, что неизбежно за этим последует», – написал Клинцевич в Facebook.

«Но уже тот факт, что такие идеи – смесь паранойи с ностальгией по атомному оружию – все-таки кому-то приходят в голову, требует определенной реакции соответствующих украинских служб», – добавил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что российские АЭС защищены сверхнадежно и любая ракета, направленная в их сторону, будет перехвачена.

«Разумеется, мы против цензуры. Вместе с тем нужно как-то оградить информационное пространство от подобных вбросов. По сути, речь идет о разжигании ненависти к соседней стране, к ее народу. Думаю, что в данном случае есть над чем подумать украинским парламентариям», – написал Клинцевич.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил РИА «Новости», что угроза нанести ракетный удар по российским АЭС говорит о серьезном интеллектуальном кризисе в украинском экспертном сообществе.

«Этот как бы эксперт всерьез думает, что продвижение ракетных дивизионов на позицию выстрела не увидят наши спутники? И ПВО, ПРО, ВКС не будут тут же приведены в полную боевую готовность и позволят кому-то вальяжно, как в тире, запускать ракеты по нашей территории?» – сказал депутат.

Он назвал Загороднего невеждой «в вопросах применения ракетного оружия». «Но в сегодняшней агрессивно настроенной Украине такие эксперты нужны как воздух, чтобы поддерживать антироссийский градус», – сообщил парламентарий.

Напомним, украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний выразил мнение, что Украина должна приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций и вызвать таким образом «ядерный взрыв».

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