На Украине призвали создать ракеты для ударов по российским АЭС

Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний выразил мнение, что Украина должна приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций и вызвать, таким образом, «ядерный взрыв».

По мнению Загороднего, Украина должна приступить к созданию ракет с дальностью полета до 2,5 тыс. километров, передает РИА «Новости».

«Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты», – заявил Загородний в чате издания «Главред».

«Два полка таких ракет, штук 200 – это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв», – считает Загородний.

Каким образом попадание в АЭС ракеты с обычной боеголовкой может привести к ядерному взрыву, эксперт не уточнил.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о стремлении Белоруссии договориться с Украиной о совместной разработке ракетного оружия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД