Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.

Влюбленные повздорили в эфире ток-шоу «На самом деле». Бывшая возлюбленная Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что у Цымбалюк-Романовской был роман на стороне, якобы ей прислали фотографии, подтверждающие измену Виталины, пишет «Московский комсомолец».

Цымбалюк-Романовская все отрицала, однако на фото она была запечатлена с неким мужчиной во время похода в театр. Шаляпин возлюбленной не поверил. В конце выпуска в романе с пианисткой признался некий Николай Силуянов.

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская официально подтвердили, что взяли «паузу» в отношениях, инициатором разрыва стал Прохор.

В ноябре 2018 года суд вынес Виталине Цымбалюк-Романовской приговор по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни Армена Джигарханяна. Ей назначили 250 часов обязательных работ и выплату моральной компенсации бывшему мужу в размере 200 тыс. рублей. Защита просила оправдать женщину, однако суд оставил приговор без изменений.

В феврале в отношении Цымбалюк-Романовской было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.