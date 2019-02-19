Суд отказался оправдывать бывшую жену Джигарханяна

Останкинский суд Москвы не стал отменять приговор бывшей супруге Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, обвиненной в нарушении неприкосновенности частной жизни актера.

«Приговор в отношении Цымбалюк-Романовской оставить без изменений», – передает ТАСС решение судьи Татьяны Соколовой.

Адвокаты бывшей жены актера заявляли, что в действиях их подзащитной не было состава преступления, и просили оправдать Цымбалюк-Романовскую. Также сообщается, что защита намерена вновь подать апелляционную жалобу.

Приговор экс-супруге Джигарханяна был вынесен в ноябре 2018 года. Женщине были назначены 250 часов обязательных работ и выплата моральной компенсации бывшему мужу в размере 200 тыс. рублей.

В феврале в отношении Цымбалюк-Романовской было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.