Россиянам разрешат сделки с имуществом через портал госуслуг

Сделки купли-продажи имущества гражданам предположительно с будущего года можно будет совершать через портал госуслуг, заявили в пресс-службе Минкомсвязи.

«Юридически значимые действия, в том числе сделки купли-продажи имущества, можно будет совершать через портал госуслуг. Предположительно, сервис будет запущен в 2020 году», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Сообщается, что министерство подготовило инициативу о запуске такого сервиса, а правительство подписало соответствующее постановление.

По замыслу авторов инициативы, если человек приобретает, например, автомобиль, то он сможет заключить сделку, получить страховку и поставить машину на учет через идентификацию на ЕПГУ (Едином портале государственных и муниципальных услуг).

Постановление правительства предполагает также создание на портале госуслуг «единого цифрового окна» подачи предложений, заявлений и жалоб в органы власти, а также предоставление госуслуг посредством оповещения пользователей о возможности подачи заявления на получение той или иной услуги.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что получить автомобильный «красивый» номер можно будет через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации авто.