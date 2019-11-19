Forbes назвал лучших работодателей России

Лучшим работодателем России по версии делового журнала Forbes стала горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Позиции в рейтинге 50 лучших работодателей России по версии Forbes определялись исходя из двух основных критериев: что от компании получают ее сотрудники и что она дает обществу (например, инвестиции в экологию или взносы в благотворительные фонды).

Кроме «Норникеля» в тройку лучших работодателей России вошли золотодобывающая компания «Полюс», благодаря высокому уровню зарплат и полному социальному пакету, и Газпромбанк, в котором оказались самые высокие зарплаты среди участников рейтинга.

Также в первую пятерку вошла крупнейшая компания сферы информационных технологий страны «Яндекс», оказавшись лидером по условиями труда. Замыкает пятерку еще одна крупная горнорудная компания Polymetal.

Следом в рейтинге расположился второй в стране по размеру активов банк ВТБ, на седьмой строчке – алмазодобывающая компания «Алроса». Восьмое место рейтинга у Сбербанка. Замыкают десятку лучших работодателей России группа Газпром и один из крупнейших независимых производителей природного газа в стране Новатэк.