В Турции выдан ордер на задержание причастных к путчу 133 военных

Прокуратура Измира выдала ордер на задержание 133 турецких военнослужащих в рамках операции против членов ФЕТО, обвиненных Анкарой в организации попытки переворота в июле 2016 года.

Как передает ТАСС со ссылкой на канал NTV, силовики проводят антитеррористическую операцию одновременно в 44 провинциях республики, при этом 82 человека являются действующими военными.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.

Анкара признала главарем потерпевших поражение путчистов главнокомандующего военно-воздушными силами (ВВС) страны генерала Акына Озтюрка. Идеологом переворота президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает своего политического противника, мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого от США добивается Анкара.

Анкара оценила потери турецкой экономики от попытки госпереворота в 100 млрд долларов.

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