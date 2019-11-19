Житель Окинавы нашел на улице топливный стержень с АЭС

В самой южной японской префектуре Окинава обнаружен предмет, похожий на топливный стержень с атомной электростанции, сообщило Киодо.

Цилиндр с маркировкой уранового топливного стержня был обнаружен на небольшом курортном островке Мияко, который входит в самую южную японскую префектуру Окинава, передает ТАСС.

Предполагаемый топливный стержень обнаружил на улице местный житель, после чего власти Окинавы немедленно вызвали к месту находки группу специалистов местного гарнизона сил самообороны Японии.

Прибывшие военные заверили, что признаков повышенного радиационного фона не обнаружено.

Происхождение топливного стержня неизвестно. Атомных станций на Окинаве нет.

Напомним, 7 ноября военное командование США в Японии сообщало, что истребитель ВВС США во время тренировочного полета над Японией уронил учебный снаряд.