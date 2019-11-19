Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из московских больниц, сообщил осведомленный источник.

Врачи оценивают состояние артиста как тяжелое, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

По некоторым данным, Соломин вызвал скорую после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой.

Соломин с 1998 года возглавляет Малый театр. Ставил такие спектакли, как «Ревизор», «Чайка», «Таинственный ящик», «Женитьба», «Бесприданница», «Три сестры». Снимался в фильмах «Хождение по мукам», «Блокада», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и другие.

Народный артист СССР (1988), Народный артист Киргизии (1996), лауреат Государственных премий РСФСР имени братьев Васильевых (1971) и Российской Федерации (2002). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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