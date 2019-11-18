Более тридцати российских детей доставили из Ирака в Москву

Самолет МЧС, на борту которого находились 32 ребенка из России, чьи родители примкнули к террористической организации «Исламское государство*», приземлился в аэропорту «Жуковский», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«Самолет только что приземлился», – сказали в пресс-службе Минздрава, передает РИА «Новости».

После прилета детей должны доставить в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России. Там они пройдут комплексное обследование.

Напомним, межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, была создана в 2017 году. Благодаря ей с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.

Ранее глава военной разведки Ирака объявил об угрозе возрождения ИГ*.