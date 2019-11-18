Украинский суд отказался отменять приговор 85-летнему «русскому шпиону»

Харьковский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляцию, поданную на приговор 85-летнему ученому Мехти Логунову. Ранее он был осужден по статье о государственной измене – ученый якобы шпионил в пользу России.

«Приговор районного суда оставлен без изменений», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы Харьковского апелляционного суда.

В июле прошлого года Харьковский суд признал виновным Мехти Логунова в шпионаже в пользу России и госизмене. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ученого арестовали еще в сентябре 2017 года. С тех пор он находился под стражей. Его обвинили в том, что он собирал сведения в рамках гособоронзаказа и передавал их России. Также Логунов якобы создал агентурную сеть из 18 человек.