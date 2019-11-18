Умер старейший солист балета Мариинского театра

Скончался старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов, сообщил в пресс-службе театра.

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 17 ноября после тяжелой продолжительной болезни скончался старейший солист балета Владимир Федорович Лопухов», – передает РИА «Новости» сообщение театра.



О дате и месте похорон Лопухова будет объявлено дополнительно.



Владимир Лопухов родился в ноябре 1943 года. Окончил Ленинградское хореографическое училище в 1964 году, в 1964-1987 годах служил в Ленинградском Кировском театре оперы и балета (Мариинском театре).