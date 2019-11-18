ФСБ задержала украинца за убийства в Грузии

Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали члена этнической ОПГ, подконтрольной Надиру Исмаилову (до смены фамилии – Салифову), известному в криминальных кругах как Лоту Гули, сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате реализации сотрудниками УФСБ по Самарской области комплекса оперативно-разыскных мероприятий в октябре на территории Самарской области задержан член этнической организованной преступной группы, подконтрольной преступному сообществу Салифова Н.Н. (уголовная кличка «Лоту Гули»)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ФСБ отметили, что задержан гражданин Украины 1962 года рождения, находящийся в международном розыске за убийство в Грузии. Он арестован, проводится экстрадиционная проверка.

Надир Салифов считается одним из самых жестоких и авторитетных воров в законе. В 22 года он оказался в тюрьме за кражи, бандитизм, похищение людей и другие преступления. Находясь в колонии, он смог создать мощную криминальную империю.

Осенью 2017 года он по условно-досрочному освобождению вышел на свободу.

В октябре 2018 года полиция Турции задержала Надира Салифова (Лоту Гули) в Стамбуле.