Мединский рассказал об отношении к откровенным сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, как относится к демонстрации откровенных сцен в фильмах.

«Ну, если это оправдано режиссерским замыслом, красиво, профессионально сделано и снабжено соответствующим рейтингом «18+», то почему бы и нет... Понимаете, это не дело Министерства культуры – диктовать режиссерам, как снимать кино», – передает RT слова Мединского на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Он добавил, что министерство должно следить за тем, чтобы российский кинематограф развивался, а кинематографисты соблюдали установленные законом ограничения.

«Вот фильм «Текст», если мне память не изменяет, получил свои «18+». Хотя там есть, по-моему, две версии», – привел пример министр культуры России.

Он уточнил, что читал одноименный роман Дмитрия Глуховского и не является поклонником этого произведения, но экранизация режиссера Клима Шипенко пришлась ему по душе.

«Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашёл отклик в душе наших зрителей – особенно молодежи. Значит, это кино, которое нам нужно», – сказал Мединский.

Напомним, в июне Мединский прокомментировал возможность широкого проката фильма со сценами гей-секса.

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