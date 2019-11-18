Опубликовано видео ракетных ударов российских вертолетов в Киргизии

Российские транспортно-боевые вертолеты Ми-8 нанесли ракетные удары по условному противнику в горах Киргизии, сообщают СМИ.

Удары по мишеням на полигоне «Эдельвейс» выполнили два вертолета Ми-8 военной базы «Кант», которая входит в состав Центрального военного округа России, передает «Звезда».

Мишени имитировали «легкобронируемую технику, а также минометные позиции».

Для ударов по условному противнику использовались неуправляемые ракеты класса «воздух-поверхность».

Кроме того, было отработано приземление на горные площадки.