Шепелев впервые показал совместное фото с возлюбленной

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал фото со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.

«Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?» – написал шоумен в Instagram.

На фотографии Шепелев целует девушку. Он рассказал, что познакомился с ней благодаря своему сыну, который ходит в детский сад вместе с дочерью девушки.

«Нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья», – написал Шепелев.

В июне Шепелев пожаловался на травлю после выхода программы, посвященной памяти Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.