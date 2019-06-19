Шепелев пожаловался на травлю после выхода программ о Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался на травлю после выхода программы, посвященной памяти Жанны Фриске.

В своем Instagram Шепелев рассказал, что получает множество злых комментариев в духе «гори в аду, гнида» или «чтоб ты сдох, мразь». По словам телеведущего, в соцсетях у него творится «настоящий коллапс».

Шепелев утверждает, что чаще всего подобные комментарии оставляют «с виду приличные женщины», у которых в профилях зачастую написано «любящая мамочка двух чудных детишек».

«Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!» – возмутился телеведущий.

Он посоветовал подписчикам сбавить обороты и перестать выливать злобу на его странице. Шепелев подчеркнул, что читать такие комментарии и сообщения не будет, также он не собирается вступать в никому не нужные споры.

Ранее в эфире нескольких федеральных телеканалов вышли программы о Жанне Фриске, которая скончалась в 2015 году. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.