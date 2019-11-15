Лучшим преподавателям России присвоили «Золотые имена»

«Главная задача нашей организации и конкурса – поднять престиж профессии преподавателя вуза. Золотые имена – это те, кто будет составлять профессиональную элиту российских университетов», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Лиги преподавателей высшей школы Елена Ляпунцова. Так она прокомментировала прошедшее в пятницу награждение победителей всероссийского конкурса преподавателей вузов.

«Мы пытаемся показать лучших преподавателей, чтобы привлечь в профессию молодые кадры», – накануне церемонии награждения подчеркнула в беседе с газетой ВЗГЛЯД зампредседателя Лиги преподавателей высшей школы Юлия Белозерова. В пятницу в Общественной палате России чествовали победителей всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы».

Кульминацией стало вручение победителям Книги почета преподавателей вузов России – которую, как рассказали организаторы, также распространят в российских высших школах и библиотеках. При этом с электронной версией книги все желающие смогут ознакомиться на сайте конкурса goldennames.professorstoday.org, пообещали устроители.

Организаторами состязания выступили: Лига преподавателей высшей школы, Министерство просвещения, Фонд президентских грантов и профильная комиссия ОП по развитию образования и науки.

По словам устроителей конкурса, за право войти в число призеров боролись почти 1300 преподавателей из 177 вузов со всех концов страны. Всего в конкурсе участвовали педагоги из семи десятков регионов. По рекомендации университетов и научных учреждений на конкурсе отбирали самых достойных профессоров, доцентов и рядовых преподавателей. При отборе самых достойных учитывались такие критерии, как достижения в учебном процессе с применением новейших методик, инновационных практик для повышения качества образования.

«Наши победители остаются с нами – они читают лекции, записывают курсы, открывают региональные отделения, – подчеркнула Юлия Белозерова. – «Проект Золотые имена Высшей школы» – самый яркий и интересный, но на самом деле, это только вишенка на торте нашей работы. Цель нашей организации более глубокая – работать над повышением качества высшего образования. Это и работа с квалификациями преподавателей, и методологическая работа, и соцопросы, и научные исследования», – добавила Белозерова.

«У нас есть мечта – передружить представителей профессорско-преподавательского состава на межвузовском межрегиональном уровне. На сегодняшний день у нас 16 межрегиональных отделений, это число будет расти. Планируем выйти на всероссийский уровень», – сказала заместитель председателя МОО «Лига преподавателей Высшей школы»Юлия Белозерова.

Еще одной новостью с прошедшей в пятницу церемонии – помимо собственно награждения лучших преподавателей страны – стало предложение учредить в России новый профессиональный праздник – День работника высшего образования. С такой идеей выступила Лига преподавателей высшей школы и представители экспертного сообщества. Как пояснили в Лиге, идея возникла после конференции «Стратегические ориентиры развития высшей школы».