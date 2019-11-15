Суд оставил без рассмотрения иски такси к организаторам несогласованных акций в Москве

Тушинский суд Москвы оставил без рассмотрения иски компании «М. Такси коммуникации» к организаторам несанкционированных акций в центре Москвы.

«В связи с повторной неявкой истца иски оставлены без рассмотрения», – сказали в суде, передает ТАСС.

В качестве ответчиков по иску были заявлены Алексей Навальный, Владимир Милов, Иван Жданов и Олег Степанова, Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Георгий Албуров.

Общая сумма исковых требований составляла 524 тыс. рублей, 265 тыс. за события 27 июля и 259 тыс. – за события 3 августа.

С исками к организаторам несанкционированных акции, к обращались Мосгортранс, метрополитен, ресторан «Армения», московская полиция и другие. Коптевский суд Москвы 10 сентября удовлетворил иск ГУП «Мосгортранса» о взыскании 1,2 млн рублей с организаторов несанкционированных акций в центре столицы.

2 октября Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск ресторана «Армения» и взыскал более 240 тыс. рублей, посчитав обоснованными доводы истца о том, что ресторан на Тверской 27 июля был вынужден с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям приостановить работу, что привело к убыткам.

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