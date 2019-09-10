Суд взыскал с организаторов несогласованных акций 1,2 млн рублей в пользу Мосгортранса

Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» о взыскании 1,2 млн рублей с организаторов несогласованных акций в центре столицы.

«Исковые требования ГУП «Мосгортранс» удовлетворить», – передает РАПСИ постановление судьи Веры Петровой.

Ответчиками по иску являются Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Георгий Албуров, Любовь Соболь и еще два организатора несанкционированного мероприятия.

Мосгортранс в заявлении указал, что 27 июля 2019 года в Москве произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки: простой транспортных средств явился следствием перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города.

Ранее СМИ сообщили, что на организаторов несанкционированной акции 27 июля в Москве поданы иски на общую сумму около 13 млн рублей.