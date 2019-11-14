Житель Нефтекумска задержан за угрозы ножом детям и учительнице

Следственные органы СК по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 63-летнего жителя города Нефтекумска по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство из хулиганских побуждений), сообщила пресс-служба СК.

«По данным следствия, днем 9 ноября 2019 года вооруженный ножом мужчина, демонстрируя неадекватное поведение и выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке в городе Нефтекумске. Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая убийством учительнице, попытался ударить ее ножом, но она смогла убежать», – говорится в сообщении на сайте СК.

На данный момент подозреваемый задержан, в суде ему будет избрана мера пресечения.

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