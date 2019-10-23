Таксист в Москве напал с ножом на водителя скорой

Московский таксист отказался пропускать автомобиль скорой помощи со специальными световыми сигналами, а затем стал угрожать ее водителю ножом, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Заявление в полицию подал водитель скорой помощи. По его словам, он включил световые спецсигналы на служебном автомобиле и сообщил таксисту о необходимости уступить дорогу, сообщается на сайте ведомства.

«Однако тот не выполнил просьбу и вышел из салона. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого водитель такси вытащил нож, стал угрожать своему оппоненту и ударил его по лицу», – говорится в сообщении.

В настоящее время водитель такси задержан. Подозреваемым оказался ранее судимый 54-летний приезжий. Из его транспортного средства был изъят нож.

Правоохранители возбудили дело об «угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Осло вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем нескольких человек.