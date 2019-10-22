Угонщик скорой совершил наезд на нескольких человек в Осло

Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи в Осло и сбил на нем нескольких человек.

В настоящее время злоумышленник задержан полицией, передает ТАСС.

«Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника», – сообщили в полиции.

Злоумышленник совершил наезд на людей, несколько человек пострадали. Среди пострадавших – ребенок, находившийся в коляске в момент инцидента. Точное число пострадавших в результате инцидента неизвестно.

Отмечается, что в операции был задействован вертолет. По словам очевидцев, мужчина отстреливался от полиции.