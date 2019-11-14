Кремль назвал сроки пресс-конференции Путина

Пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится во второй половине декабря. Вскоре будет объявлена аккредитация для журналистов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Она уже определена, мы скоро объявим. Объявим аккредитацию. Вторая половина декабря», - цитирует Пескова РИА «Новости» .

С посланием к Федеральному собранию Путин обратится в 2020 году, однако дата пока не назначена, уточнил Песков.

Ранее Кремль сообщил , что послания президента до конца этого года может не быть.