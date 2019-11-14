Осень 2019 года в Москве может стать самой теплой с начала столетия

Осень 2019 года в Москве может оказаться самой теплой в XXI веке, заявили синоптики.

Синоптики заявили, что в нынешнем тысячелетии «теплая погода в период с 12 по 18 ноября отмечалась девять раз». В последний раз это было зафиксировано в 2017 году, когда максимальная температура днем достигала +6 градусов, передает портал «Метеоновости».

Ноябрь 2019 года, вероятно, тоже отметится теплой погодой, а сама осень этого года «может оказаться самой теплой в этом столетии, и не только».

Так, «за первую половину месяца средняя температура оказалась на четыре градуса выше многолетних значений», и за ближайшие три-четыре дня «в Москве месячная норма по солнечному сиянию будет практически выполнена».

Отмечается, что теплая середина ноября не является редкостью для Москвы – такие температурные показатели за последние 70 лет наблюдались в 23 случаях.

Обычно такая погода сохранялась на протяжении двух-семи дней.

Ранее россиянам пообещали жителям Центральной России «зимнее бабье лето» вместо морозов, которые характерны для поздней осени.

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