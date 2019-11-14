В Совфеде объяснили причину русофобии «маньяка» Туска

«Туск сейчас активно ищет работу и пытается хоть что-то еще высосать из русофобской стратегии», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя слова уходящего главы Евросовета Дональда Туска о том, что за русофобию коллеги прозвали его «маньяком».

«Господина Туска я лично знаю. Когда он не был руководителем Евросовета, он поаккуратней высказывался по поводу России, – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. – Здесь он видимо хотел понравиться тем, кого относят к русофобам в Европе, и резко «крутанул руль» в эту сторону. Это не Россия изменилась, это он мимикрировал».

Теперь он активно ищет работу, хочет продолжить свою карьеру, продолжил сенатор. «Надо, чтобы зарплата была хорошая, был неплохой социальный пакет. И с его точки зрения, этого добиться можно через русофобию. Поэтому для меня ничего удивительного нет», – отметил сенатор.

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск во время выступления в Колледже Европы в Брюгге признался: все пять лет работы на этом посту он убеждал лидеров стран ЕС, что Россия является их «стратегической проблемой», а не «стратегическим партнером». «Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», – посетовал Туск.

«Не сомневался, что стратегической целью Путина было не только вернуть контроль над территориями бывшего Советского Союза, но и систематически ослаблять ЕС, провоцируя внутренние разногласия», – заявил глава Евросовета. По мнению Туска, в конце концов его старания окупились. «Мы сохраняли наше единство, в том числе и в плане санкций, на протяжении всего моего срока полномочий», – похвалил себя покидающий свой пост глава Евросовета. Напомним, в июле Туск в Грузии заявил о пользе разрушения СССР.

«Я бы не назвал Туска маньяком. Он не сумасшедший. Скорее он циник, который понимает, что Крым – российский, что наших армий нет в Донбассе, что не Россия сделала переворот в Киеве, а сами западники, – отметил Андрей Климов. – Также он понимает, что мы не хотим захватить Польшу, что не собираемся атаковать Прибалтику и захватывать весь мир. Туск все это понимает, но делает все, чтобы доказать обратное. Он просто хочет иметь хорошую зарплату, строить успешную карьеру, получать политические и материальные дивиденды от русофобии».

Что касается изменения отношения Евросоюза в целом к России, то понятно, что русофобия строится не на позиции двух-трех человек, констатировал собеседник. По словам сенатора, «это даже не болезнь, это целый пласт политической жизни, который сегодня, увы, востребован и которым кормится много людей».

«Что такое НАТО? Это огромная русофобская организация, военно-политический блок, который создавался против нашей страны. И никаких других целей у него нет, не было и, я думаю, не будет. Чтобы они там ни говорили. Представьте, сколько народу там кормится, какой там бюджет и так далее. Естественно отмахнуться от всего этого они просто не хотят. Некоторые хотят до пенсии этим заниматься, а большинство и на пенсии с этого жить», – акцентировал сенатор.

Другое дело, что есть объективная реальность, отметил он. «Простой, но очень наглядный пример. Помните, сколько было визгу по поводу самолета «Боинг» MH17? Хотя Малайзия, страна которой принадлежал этот самолет, сразу сказала, что не верит ни в какое русское вмешательство: давайте, мол, украинцев поисследуем. Очевидная вещь, не надо быть сыщиком, чтобы понять это. И вот совсем недавно парламент Нидерландов, граждане которых погибли в этом самолете, единогласно предлагает рассмотреть вопрос о виновности Украины. Ранее такое и представить себе было невозможно», подчеркнул Климов.

«Добавьте сюда факт, что, несмотря на старания стран ЕС и наших русофобствующих коллег из той же Польши, Прибалтики, с Украины, успешно продолжается строительство газопровода «Северный поток – 2». Хрюканье шло оглушительное, сопли летели во все стороны. «Южный поток» – то же самое. Болгария там напринимала кучу решений с ущербом для себя. И что? Поставки налажены, только через Турцию. Получается, сами себе на хвост наступили. Резюме из всего сказанного довольно простое: собаки лают, а караван идет», – заключил зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

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