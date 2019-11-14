Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск во время выступления в Колледже Европы в Брюгге признался, что все пять лет работы на этом посту убеждал лидеров стран Евросоюза, что Россия является их «стратегической проблемой», а не «стратегическим партнером».

«Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим (лидерам ЕС), что Россия – это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», – приводит слова Туска ТАСС.

По мнению Туска, его главной целью на посту главы Евросовета было «единство ЕС», а одним из главных испытаний, по словам уходящего главы Евросовета, была «агрессивная политика Кремля».

«Я был (и остаюсь) убежден, что в этой игре на карту поставлено не только будущее независимой Украины и безопасность Центральной Европы, в том числе моей страны, но и суверенитет Европы как политического образования. И я не сомневался, что стратегической целью [президента России Владимира] Путина было не только вернуть контроль над территориями бывшего Советского Союза, но и систематически ослаблять ЕС, провоцируя внутренние разногласия», – утверждает Туск.

Уходящий глава Евросовета выразил мнение, что в конце концов его старания относительно жесткой позиции по России окупились. «Мы сохраняли наше единство, в том числе и в плане санкций, на протяжении всего моего срока полномочий», – добавил Туск.

Напомним, в июле Туск в Грузии заявил о пользе разрушения СССР.