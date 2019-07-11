Туск в Грузии заявил о пользе разрушения СССР

Председатель Европейского Совета Дональд Туск во время визита в Батуми заявил, что разрушение СССР было «очень позитивным», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая на открытии международной конференции «Европейский путь Грузии», которая посвящена 10-летию программы Евросоюза «Восточное партнерство», он напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что коллапс СССР был огромной ошибкой эпохи.

«Я хочу громко заявить, что коллапс и разрушение СССР было очень позитивным событием для Грузии, Польши, Центральной и Восточной Европы, да и, уверен, самой России», – сказал он.

В конференции в Батуми принимают участие высокие гости из разных стран – Эстонии, Германии, Украины, Чехии, Швеции и других.

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