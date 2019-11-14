Умер художник Владимир Артыков

В Москве в возрасте 85 лет умер художник, режиссер, почетный член Российской академии художеств Владимир Артыков.

Артыков умер у себя дома в среду, 13 ноября. Причины смерти не называются, передает РЕН ТВ.

Владимир Артыков родился в 1934 году. Был живописцем, художником-постановщиком театра и кино.

Картины художника находятся в Третьяковской галерее, а также в государственных музеях России и СНГ. Его полотнами владеют коллекционеры из США, Британии, Норвегии, Венгрии, Турции. Работа Артыкова «Незабываемый 1919 год» представлена в музее ФСБ.

Также являлся режиссером документальных фильмов «Песнь о воде», «Волшебники рядом с нами» и других.